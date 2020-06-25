Прикамье готово к переходу на второй этап снятия ограничений. Об этом заявила министр здравоохранения Оксана Мелехова. От имени губернатора региона подготовлено соответствующее письмо в Роспотребнадзор.

Пермский край готов к переходу на второй этап снятия ограничений. Об этом заявила министр здравоохранения Оксана Мелехова. От имени губернатора региона подготовлено письмо в Роспотребнадзор с предложением изменить для Прикамья коэффициент введения второго этапа снятия ограничений. Об этом сообщила ГТРК "Пермь" в эфире "Россия 1".Как уточнили в краевом Минздраве, на сегодняшний день показатель заболеваемости в регионе равен 131,4 на 100 тысяч населения, в то время как в среднем по России он держится на уровне 403,6. Это в 3,2 раза ниже общероссийских показателей и в 1,8 раза ниже, чем по ПФО. Глава ведомства считает, что у регион имеет все предпосылки для перехода к следующему этапу снятия ограничений.Напомним, на втором этапе снятия карантина начинают работать непродовольственные магазины площадью не более 800 квадратных метров с отдельным входом. При этом люди должны находиться в торговом зале из расчета 1 человек на 4 квадратных метра. Кроме того, по согласованию с санврачом смогут откроется ряд образовательных организаций и организаций в сфере торговли, в том числе уличных.