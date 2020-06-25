Красноярским полицейским из мотопатруля пришлось блокировать дорогу, чтобы остановить водителя электросамоката. Он не просто отказался подчиниться требованиям инспекторов, но попытался оторваться от них. Очевидец снял погоню на видео.

Красноярским полицейским из мотопатруля пришлось блокировать дорогу, чтобы остановить водителя электросамоката. Он не просто отказался подчиниться требованиям инспекторов, но попытался оторваться от них. Очевидец снял погоню на видео.Занятный случай произошел днем 24 июня на Николаевском мосту. На кадрах видно, что двое мотополицейских с включенными сиренами нагнали и попытались убедить мужчину на электросамокате остановиться. Тот и не подумал внять словам представителей закона: скорость не сбросил и пошел в отрыв. Нагнав его, один из инспекторов попробовал схватить нарушителя за руку, но безуспешно. В итоге правоохранители блокировали дорогу, так что резко затормозивший водитель самоката упал со своего транспортного средства.Извиняться 43-летний мужчина и не подумал, начав препираться с инспекторами. На него завели три административных дела: за неподчинение законным требованиям полицейских, за езду без шлема и за вождение без прав. Дело в том, что для управления двух- или трехколесным транспортным средством, имеющим электродвигатель мощностью более 0,25 кВт, необходимо иметь категорию "М".