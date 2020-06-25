Артистка посвятила выходной день отдыху на природе. Агата Муцениеце похвасталась роскошной фигурой.

Артистка посвятила выходной день отдыху на природе. АгатаМуцениеце похвасталась роскошной фигурой.31-летняя актриса кино и сериалов устроила небольшуюфотосессию в купальнике. Агата Муцениеце запечатлела себя на шезлонге убассейна.Кадры знаменитость опубликовала в соцсетях. Экс-супруга ПавлаПрилучного позирует в алом бикини. Агата демонстрирует плоский живот иэффектное декольте. "Не бывает много фоток в купальнике", – подписала кадрактриса.Надо ли говорить, что подписчики от свежей публикации звездыостались в восторге. Кроме того, фанаты подняли тему недавнего развода актрисыс коллегой по цеху Павлом Прилучным. Поклонники указали артисту на то, какуюкрасотку тот потерял, дескать, пусть кусает локти."Не зря по утрам бегала🔥", "С таким телом -да🔥 (здесь и далееорфографияпунктуацияавторовсохранены.– Прим.ред.)", "Фигура для мамы двоих детейпросто отпад! Так держать красотка!🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Огогого сочная Агата какая😍😍😍", "Ох, Агата, какая же тыкрасотка!!!!❤️ Ну просто богиня!!🔥 Была б я мужчиной... Не упустила бы тебя никогда!😂😍", – рассуждали пользователиСети.24 Июн 2020 в 6:54 PDTНапомним,совсем скоро ". Теленовеллу продлили на второй сезон. В картине Агата иПавел играют возлюбленных.РанееМуцениеце признавалась, что из-за развода опасалась потерять место в проекте.Ведь Прилучный не только играет в картине, но и является одним из продюсеров. Агаталично позвонила экс-мужу, чтобы узнать о судьбе своего персонажа. Павел уверил,что Агата останется в сериале.