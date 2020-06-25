Артистка посвятила выходной день отдыху на природе. Агата
Муцениеце похвасталась роскошной фигурой.
Артистка посвятила выходной день отдыху на природе. Агата
Муцениеце похвасталась роскошной фигурой.
31-летняя актриса кино и сериалов устроила небольшую
фотосессию в купальнике. Агата Муцениеце запечатлела себя на шезлонге у
бассейна.
Кадры знаменитость опубликовала в соцсетях. Экс-супруга Павла
Прилучного позирует в алом бикини. Агата демонстрирует плоский живот и
эффектное декольте. "Не бывает много фоток в купальнике", – подписала кадр
актриса.
Надо ли говорить, что подписчики от свежей публикации звезды
остались в восторге. Кроме того, фанаты подняли тему недавнего развода актрисы
с коллегой по цеху Павлом Прилучным. Поклонники указали артисту на то, какую
красотку тот потерял, дескать, пусть кусает локти.
"Не зря по утрам бегала🔥", "С таким телом -да🔥 (здесь и далее
орфография
и
пунктуация
авторов
сохранены.
– Прим.
ред.)", "Фигура для мамы двоих детей
просто отпад! Так держать красотка!🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Огогого сочная Агата какая😍😍😍", "Ох, Агата, какая же ты
красотка!!!!❤️ Ну просто богиня!!🔥 Была б я мужчиной... Не упустила бы тебя никогда!😂😍", – рассуждали пользователи
Сети.
24 Июн 2020 в 6:54 PDT
Напомним,
совсем скоро ". Теленовеллу продлили на второй сезон. В картине Агата и
Павел играют возлюбленных.
Ранее
Муцениеце признавалась, что из-за развода опасалась потерять место в проекте.
Ведь Прилучный не только играет в картине, но и является одним из продюсеров. Агата
лично позвонила экс-мужу, чтобы узнать о судьбе своего персонажа. Павел уверил,
что Агата останется в сериале.