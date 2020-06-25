Потери мировой экономики из-за пандемии к началу лета выросли и оказались больше, чем ожидалось в апреле. Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил перспективы восстановления стран.

Потери мировой экономики из-за пандемии к началу лета выросли и оказались больше, чем ожидалось в апреле. Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил перспективы восстановления стран. Фонд прогнозирует падение мирового ВВП на 4,9 процента в 2020 году, а в апреле ожидалось снижение только на 3 процента, следует из нового прогноза фонда.Ожидается сокращение производства во всех странах, кроме Китая. Крупнейшая экономика мира — ВВП США – снизится на 8 процентов по итогам года. ВВП Китая, вторая по величине экономика мира, вырастет на 1 процент. Китай, первым встретил пандемию, и первым начал возвращаться к докризисной жизни, что и ускорило восстановление.Экономика еврозоны сократится на 10,2 процента. Крупнейшая экономика Евросоюза – ВВП Германии – снизится по итогам 2020 года на 7,8 процента. Остальные крупные страны ЕС потеряют почти по 13 процентов ВВП.ВВП России снизится на 6,6 процента, а в апреле ожидалось 5,5 процента по итогам года. В 2021 году МВФ ожидает роста мирового ВВП на 5,1 процента, а ВВП России – на 4,1 процента.Этот прогноз отличается повышенной степенью неопределенности, отмечает МВФ. Неизвестны точные сроки снятия ограничений и сохранения социального дистанцирования. На ухудшение прогноза повлиял рост потерь из-за режима самоизоляции — последствия проявились в первом и продолжились втором кварталах 2020 года. Оценку восстановления мировой экономики ухудшило и снижение производительности, доходов из-за необходимых мер безопасности, гигиены на рабочих местах и в сфере услуг.