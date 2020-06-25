25.06.2020

2020-06-25 19:10:03

На гендиректора Суздальского медоваренного завода вновь завели уголовное дело

Следственный комитет во взаимодействии с региональным управлением ФСБ возбудил уголовное дело в отношении генерального директора ЗАО «Суздальский медоваренный завод». Он подозревается в сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов.

По версии следствия, с начала 2019 года задолженность общества по налогам и взносам составила более 30 миллионов рублей. Налоговые органы направили 23 требования о погашении задолженности на сумму около 10 миллионов. Кроме того, были приостановлены операции по счетам в банках и выставлены инкассовые поручения, которые не были исполнены в связи с отсутствием на счетах денежных средств. Следствие считает, что руководство предприятия получило из кассы общества наличные для расчета с поставщиками и контрагентами, в том числе аффилированными юридическими лицами, минуя расчётные счета.

Всего в период с сентября 2019 года по февраль 2020 года из кассы общества в интересах гендиректора получено более 6 миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

Отмечается, что в производстве следователей также находится уголовное дело в отношении руководства завода по факту невыплаты зарплаты работникам.