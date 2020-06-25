25.06.2020

2020-06-25 13:45:04

На ковровском заводе имени Дегтярева поздравили тружеников тыла

Накануне во Владимире в полдень прозвучал «Звон Победы». К всероссийской акции присоединился и город воинской славы. На ковровском заводе имени Дегтярева поздравили тружеников тыла, тех, кто отдавал все силы во имя общей Победы.

Нине Ивановне Зверевой без малого сто лет, но она сама встречает гостей - сотрудников завода имени Дегтярева. Они пришли поздравить ее с 75-летием Великой Победы, в которой есть и ее заслуга. Во время войны она работала на заводе. Тогда юная фрезеровщица из крестьянской семьи неделями не выходила из цеха, находясь на казарменном положении, сбивала руки в кровь, вытачивая стволы для крупнокалиберных пушек.

Нина Зверева, труженица тыла: «Работала я на фрезерных станках, на копировальных станках, у нас для самолетов делали шваки».

Шваки, или авиационные пушки калибра 20 мм конструкции Владимирова устанавливались почти на все отечественные самолеты, истребители и штурмовики. Возможно из таких орудий и крушили своих врагов легендарные летчики Алексей Маресьев и Иван Кожедуб. Память о том времени теперь бережно хранят сотрудники музея истории ЗИДа.

Владимир Никулин, заведующий техноцентром завода имени Дегтярева: «Производство автоматического стрелкового оружия, оно требует высокой культуры производства, высокой квалификации работников, точности и частоты обработки, автоматика иначе не сможет работать. Это касается пулеметов и автоматов и тем более авиационных пушек».

Ковали Победу - эти слова про всех, кто в годы войны встали к станку. Благодаря труду работников ЗИДа в годы Великой Отечественной войны конструкторский отдел и бюро создали около 10 новейших образцов стрелкового оружия, не считая модернизацию принятых на вооружение систем. Выпуск оборонной продукции увеличился почти в 14 раз. Сегодня имена дегтяревцев стали символом трудового подвига. Всего за годы войны Завод выпустил более 1 миллиона 200 тысяч единиц различного вооружения, которое сегодня по праву называют оружием Победы.

К 75-летию Победы завод выпустил журнал "Дегтяревцы. Герои войны и труда" и снял короткометражный документальный фильм, посвященный и тем, кто ушел на фронт, и тем кто работал сутками напролет во имя общего будущего.

Сергей Ракитин, член Совета молодых специалистов завода имени В.А. Дегтярева: «Для них делаются концерты, поздравления, чтобы для них это было приятно. Мы чтим память наших отцов, наших дедов, прадедов, которые воевали в Великой Отечественной войне».

И сегодня завод имени Дегтярева - одно из ключевых предприятий оборонной промышленности. Легендарные традиции продолжает новое поколение оружейников. Это лучшая память, говорят ветераны.

Александр Сыпченко, Илья Хлудов

«Вести-Владимир»