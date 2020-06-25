В Монголии подводят итоги парламентских выборов. По результатам предварительного подсчета голосов побеждает правящая Монгольская народная партия.

В Монголии подводят итоги парламентских выборов. По результатам предварительного подсчета голосов побеждает правящая Монгольская народная партия. Ее члены займут 62 из 76 мест в парламенте — Великом государственном хурале. Второе место достается Демократической партии Монголии.Монгольское правительство обеспечило на избирательных участках меры защиты от коронавируса COVID-19. Так, всем избирателям на входе выдавали маски и перчатки, сообщает телеканал "Россия 24".