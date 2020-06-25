Воспользовавшись отсутствием потерпевшей в квартире, злоумышленник похитил ее имущество, после чего скрылся и перестал выходить на связь...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы задержали мужчину, подозреваемого в краже.В полицию с заявлением обратилась 50-летняя жительница столицы. Она сообщила, что из ее квартиры на улице Кастанаевская пропали банковские карты и ювелирные изделия. Через некоторое время с банковских счетов произведено списание свыше 400 тысяч рублей. Общий материальный ущерб составил более 1 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний неработающий приезжий мужчина.Установлено, что ранее потерпевшая познакомилась с подозреваемым. В процессе общения у женщины сложились к нему доверительные отношения, и спустя некоторое время мужчина стал проживать у заявительницы. В один из дней, воспользовавшись отсутствием потерпевшей в квартире, злоумышленник похитил ее имущество, после чего скрылся и перестал выходить на связь. Часть ювелирных изделий он сбыл, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93