Российская Энергия и американская Space Adventures Inc. заключили соглашение об экспедиции на МКС двух космонавтов на короткий срок, передает . По задумке вместе с профессионалом на орбиту доставят ..

Российская "Энергия" и американская Space Adventures Inc. заключили соглашение об экспедиции на МКС двух космонавтов на короткий срок, передает . По задумке вместе с профессионалом на орбиту доставят туриста. У него будет возможность совершить выход в открытый космос.Полет запланирован на 2023 год. Это обещает быть первым в истории выходом любителя в открытый космос.