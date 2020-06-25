Третий этап шахматного тура Magnus Carlsen Chess Tour, учрежденного чемпионом мира Магнусом Карлсеном продолжается в режиме онлайн. В группе В турнира Chessable Masters российский гроссмейстер Ян Непомнящий стал третьим и сыграет в 1/4 финала с соотечественником Владиславом Артемьевым.

Третий этап шахматного тура Magnus Carlsen Chess Tour, учрежденного чемпионом мира Магнусом Карлсеном продолжается в режиме онлайн. В группе "В" турнира Chessable Masters российский гроссмейстер Ян Непомнящий стал третьим и сыграет в 1/4 финала с соотечественником Владиславом Артемьевым.Группу "B" состязаний выиграл голландский гроссмейстер Аниш Гири, набравший 6 очков, далее в таблице расположились Дин Лижэнь (Китай, 5,5), Непомнящий (5,5), Фабиано Каруана (США, 5), Теймур Раджабов (Азербайджан, 4,5) и Максим Вашье Лаграв (Франция, 3,5).Таким образом определились все восемь участников плей-офф, образовавшие следующие пары четвертьфинала: Карлсен – Каруана, Артемье – Непомнящий, Лижэнь — Хикару Накамура (США), Гири — Александр Грищук (Россия).