Согласно проведенному исследованию изъятый материал содержит в своем составе наркотическое средство – метамфетамин...

«Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЦАО задержали молодого человека, подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства – метамфетамина», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию поступила информация о том, что в квартире одного из домов на Большой Тульской улице гражданин хранит запрещенные вещества.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по вышеуказанному адресу задержали подозреваемого – 21-летнего жителя столицы. В ходе обследования помещения оперативники обнаружили и изъяли сверток из полимерного материала с неизвестным веществом. Согласно проведенному исследованию изъятый материал, общей массой около 2800 граммов, содержит в своем составе наркотическое средство – метамфетамин.Далее в ходе проведения с участием задержанного гражданина осмотра по различным адресам мест происшествия, где он ранее делал закладки, обнаружено и изъято аналогичное средство, общей массой свыше 810 граммов.Общая масса изъятого составила около 3600 граммов.Следователем СЧ СУ УВД по ЮАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60