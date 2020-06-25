За нападение бродячих собак ответит управление ЖКХ администрации города Владимира. Семья женщины, которую в феврале прошлого года покусала собака, через суд взыскала компенсацию. Напомним,

За нападение бродячих собак ответит управление ЖКХ администрации города Владимира. Семья женщины, которую в феврале прошлого года покусала собака, через суд взыскала компенсацию. Напомним, происшествие случилось в феврале 2019 года. Местная жительница проходила по территории гаражного кооператива «Восточный-2″ в Добром в районе 10-ти часов вечера, когда на неё набросилась стая собак. Животные женщину сбили с