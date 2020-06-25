В воскресенье 28 июня на Троекуровском кладбище состоится открытие памятника знаменитому футболисту Федору Черенкову. Об предстоящем событии сообщила дочь футболиста Анастасия.

В воскресенье 28 июня на Троекуровском кладбище состоится открытие памятника знаменитому футболисту Федору Черенкову. Об предстоящем событии сообщила дочь Черенкова Анастасия.Анастасия Черенкова на своей странице в социальной сети сообщила, что открытие памятника состоится на Троекуровском кладбище 28 июня в 14 часов. Памятник выполнен скульптором Натальей Олиок. Помощь в создании монумента оказали ФК "Спартак" и объединение спартаковских болельщиков "Фратрия", сообщает ТАСС.Федор Черенков – выдающийся полузащитник "Спартака" и сборной СССР, трехкратный чемпион страны и бронзовый призер московской Олимпиады. Черенков скончался 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет.