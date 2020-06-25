25 июня на телеканале Россия 1 состоится премьера сериала Посторонняя. Главную мужскую роль в теленовелле исполнил Павел Трубинер.

25 июня на телеканале "Россия 1" состоится премьера сериала "Посторонняя".Главную мужскую роль в теленовелле исполнил Павел Трубинер.В картине режиссера Сергея Артимовича актер сыгралбизнесмена по имени Владимир. Говоря о своем персонаже, Павел Трубинер отмечаетего доброту и честность. Артист не скрывает, что герой очень ему импонирует. "Всовременном мире наблюдается большой дефицит этих качеств", – сказала звездасериала "Посторонняя".У Трубинера, как оказалось, в реальной жизни много друзей-бизнесменов.Готовясь к роли, актер ориентировался на приятелей, обращал внимание на ихстиль поведения в тех или иных ситуациях. В итоге Владимир у Павла получился жесткий и волевой.По словам актера, в реальной жизни, он, как и его герой,старается помогать окружающим. Павел Трубинер, например, всегда готовподдержать супругу, актрису Юлию Мельникову. Актер помогает жене по хозяйственнойчасти и дает профессиональные советы.Съемки сериала "Посторонняя", по словам актера, в основномпроходили в московских апартаментах. Отдельные эпизоды снимались в одном изстоличных парков. На улице стояла зима, поэтому Павлу Трубинеру иисполнительнице главной женской роли Александре Урсуляк пришлось немногопомерзнуть. На счастье киношников, лютого холода не было.21 Мар 2020 в 4:08 PDTСериал "Посторонняя" повествует о редакторе Екатерине.Героиня давно замужем, но так и не стала матерью. Женщина не можетзабеременеть. Уход мужа становится для Екатерины большим ударом. Супругбросает несчастную ради молодой любовницы, которая к тому же вот-вот родит.Наэтом горести героини не заканчиваются. Отца женщины обвиняют в убийстве. Екатеринане верит в причастность папы к преступлению – тот не способенна страшное деяние. Ситуация осложняется тем, что родитель Екатерины не помнит,что делал в момент убийства.Между тем в судьбе женщины появляется бизнесмен Владимир.Екатерина устраивается няней в дом предпринимателя. Мужчина помогает героине, и та меняет его жизнь.