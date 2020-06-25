Инвалид второй группы живёт в развалюхе. Деревянный дом пенсионерки Зои Медведевой из посёлка имени Воровского не видел ремонта десятилетиями. Крыша прогнила, с потолка на бабушку

Инвалид второй группы живёт в развалюхе. Деревянный дом пенсионерки Зои Медведевой из посёлка имени Воровского не видел ремонта десятилетиями. Крыша прогнила, с потолка на бабушку постоянно течёт вода. Оконная рама того и гляди рухнет на улицу. Зоя Медведева, жительница посёлка: За 30 лет никакого ремонта не было. Хотела бы остаться здесь только вот ремонт бы