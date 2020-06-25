Полицейскими установлены 12 фактов нарушения миграционного законодательства.

Отделом дознания ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летней жительницы города Покрова. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).Дознанием установлено, что с марта по ноябрь 2019 года 35-летняя фигурантка направила в территориальный отдел по вопросам миграции 12 уведомлений о прибытии уроженцев ближнего зарубежья с указанием места их проживания в своей квартире. Однако намерения предоставить помещение для проживания иностранным гражданам, прибывшим в Россию на заработки, у обвиняемой не было.Дознанием собрана достаточная доказательственная база причастности фигурантки к совершению преступлений.Материалы уголовных дел направлены в суд для рассмотрения по существу.