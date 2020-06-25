Начали голосовать досрочно. С 25 по 30 июня граждане нашей страны могут выразить своё мнение по поправкам в Конституцию. 1 июля — единый день голосования. Такой длительный период с

Начали голосовать досрочно. С 25 по 30 июня граждане нашей страны могут выразить своё мнение по поправкам в Конституцию. 1 июля — единый день голосования. Такой длительный период с обеспечением всех мер безопасности организовали из-за коронавируса. В первый день с самого утра на избирательные участки уже приходят люди. На входе им измеряют температуру и обеспечивают