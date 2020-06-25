Почти 6 миллиардов рублей потратят в Алтайском крае на поддержку семей с детьми. Большую часть денег составляют выплаты семьям по 10 тысяч в качестве поддержки в период пандемии по новой коронавирусной инфекции.

Порядка 6 миллиардов рублей потратят в Алтайском крае на поддержку семей с детьми. Большую часть денег составляют выплаты семьям по 10 тысяч в качестве поддержки в период пандемии по COVID-19.Подать заявление на "президентские" 10 тысяч рублей на ребенка можно до 1 октября. Для этого необходимо оставить заявление на сайте Госуслуг. В течение двадцати дней средства поступят на счет.Министр соцзащиты Алтайского края Наталья Оськина уточнила: "Подавать заявление на выплаты можно до 1 октября. На эти цели выделено 3,5 миллиарда рублей, порядка 750 миллионов уже выдано. Пока треть заявлений отклонена из-за проблем с документами".Как сообщает ГТРК "Алтай", вещающая на телеканале "Россия 1", до 1 октября право на получение субсидий и льгот можно оформить без заявления. Сюда входят меры поддержки на первого ребенка и коммунальные субсидии.Начальник управления по соцвыплатам Минсоцзащиты Алтайского края Оксана Кудинова отметила: "В крае продолжают обеспечивать продуктовыми наборами малообеспеченные семьи и пожилых людей. В свою очередь, они тоже помогают, к примеру, шьют маски. За несколько месяцев серебряные волонтеры сшили 50 тысяч масок, которые затем бесплатно раздали детям".