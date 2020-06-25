Двое мужчин набрали товар в торговом зале и, не оплатив, скрылись с места происшествия, проигнорировав замечания менеджеров...

«Сотрудники полиции ОМВД России по Рязанскому району г. Москвы по горячим следам задержали двоих приезжих мужчин по подозрению в грабеже, - сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В территориальный отдел полиции обратились представители двух столичных супермаркетов. Они сообщили, что двое неизвестных мужчин набрали товар в торговом зале и, не оплатив, скрылись с места происшествия, проигнорировав замечания менеджеров. В одном из магазинов молодыми людьми были похищены продукты, в другом – бытовая химия.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых на Рязанском проспекте. Ими оказались двое приезжих в возрасте 23 и 26 лет, один из которых ранее судим. По словам злоумышленников, похищенный товар они продали, а вырученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.По данным фактам органами следствия и дознания территориального отдела полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18