Столичной полицией проводится административное расследование в связи с публикацией на одном из интернет-ресурсов видеосюжета...

Столичной полицией проводится административное расследование в связи с публикацией на одном из интернет-ресурсов видеосюжета «Как проголосовать дважды» о нарушениях законодательства на голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации.Автор материала сообщил, что в течение 25 июня сначала проголосовал на избирательном участке, а затем повторно – при помощи системы дистанционного электронного голосования.В настоящее время в ОМВД России по Тверскому району г. Москвы зарегистрирован материал проверки и возбуждено дело об административном правонарушении. В случае, если информация о двойном голосовании гражданина подтвердится, его действия могут быть квалифицированы как административное правонарушение, предусмотренное статьей 5.22 КоАП РФ. Также будет дана правовая оценка действиям ответственных сотрудников избирательной комиссии, которые допустили выдачу бюллетеня лицу, заранее заявившему о своем намерении голосовать дистанционным способом.Кроме того, проводится дополнительная проверка в отношении участников голосования. Синхронность их заявлений и широкое освещение в медиа позволяют предполагать о заранее спланированной акции по дискредитации голосования в Москве. В случае подтверждения предположений деяние может быть квалифицировано по следующим статьям УК РФ: Статья 142.2. УК РФ;Статья 207.1 УК РФ;Статья 213 УК РФ.