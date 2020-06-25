Глава Росавиации Александр Нерадько предложил правительству страны план по возобновлению международного авиасообщения в Российской Федерации.

Глава Росавиации Александр Нерадько предложил правительству страны план по возобновлению международного авиасообщения в Российской Федерации.Нерадько считает, что возобновление международного авиасообщения следует начинать с государств СНГ. Что касается полетов в другие страны, их предлагается возобновлять в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.Соответствующее предложение было направлено в Роспотребнадзор, сообщает РИА Новости. Также документ был передан в аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой. Там отметили, что в настоящее время вопрос возобновления авиасообщения рассматривается, но окончательные решения будут приниматься по договоренности с другими государствами.