Иногда мы проверяем чек на купленные в магазине продукты, только вернувшись домой. Что делать, обнаружив в чеке оплаченный товар, который вы не брали с полки и не забрали с собой? Как вернуть деньги в такой ситуации? Советуют эксперты Роскачества.

Иногда мы проверяем чек на купленные в магазине продукты, только вернувшись домой. Что делать, обнаружив в чеке оплаченный товар, который вы не брали с полки и не забрали с собой? Как вернуть деньги в такой ситуации? Советуют эксперты Роскачества."Если покупатель платит деньги за товар, который не приобретал – это не что иное, как обман потребителя. За это предусмотрена ответственность в виде штрафа по статье 14.7 КоАП РФ "Обман потребителей", в том числе обмеривание, обвешивание, обсчет при реализации товара. И не важно, умышленно вам "пробили" в чеке не приобретаемые товары или случайно", — говорит заместитель руководителя Роскачества Александр Борисов.Шансов вернуть деньги нет, считают многие покупатели: товар указан в чеке, а значит, де-юре перешел к вам в собственность. Однако доказать, что товар вами не получен, можно.Для начала постарайтесь решить проблему мирным путем, обратившись к администрации магазина, и лишь потом предпринимайте более решительные шаги. Уведомите администрацию магазина о проблеме, предъявите чек.Отсутствие покупаемого товара в вашей сумке при его наличии в чеке помогут установить камеры видеонаблюдения в торговом зале. Если таких видеозаписей нет, вы имеете право требовать произвести сверку по номенклатуре товара: проверить физическое наличие товара относительно данных о продажах в системе. Не лишними будут и доводы свидетелей, если вы были в магазине вместе с родственниками или знакомыми.Если администрация магазина не идет вам навстречу, сделайте запись в книге жалоб, указав свои контакты — адрес и телефон. Вам должны дать ответ в течение 5 дней, а в сложных ситуациях, требующих внутреннего расследования, ответить могут в течение 15 дней.Если магазин сетевой, оставьте обращение, оформленное виде претензии, на официальном сайте сети. В торговых сетях внимательно отслеживают жалобы покупателей. Сотрудники отделов по работе с потребительской лояльностью обычно работают в центральных офисах торговой сети, обычно в Москве, Санкт-Петербурге и региональных центрах, и никак не связаны с персоналом магазина, где вас обсчитали.На этапе этих первых и простых шагов, как правило, разрешается до 80 процентов проблем, связанных с возвратом средств или обменом продукции на другую. Если же магазин ушел в глухую оборону, нужно обращаться в Роспотребнадзор. Это ведомство вправе провести проверку — в частности, затребовать проведение сверки относительно товаров и вырученных средств — и привлечь магазин (юридическое или должностное лицо) к ответственности.Штрафы за подобные правонарушения не очень велики — от 10 тысяч до 40 тысяч рублей. Однако если потребители будут занимать принципиальную позицию, в совокупности их обращения создадут немалый накопительный эффект по общей сумме штрафов и станут для администрации магазина серьезным стимулом пересмотреть свою политику в отношении собственных покупателей.