Переход на новые счетчики электроэнергии с 1 июля 2020 года внесет коррективы в жизни россиян. Эксперт рассказал, к чему готовиться гражданам.

Переход на новые счетчики электроэнергии с 1 июля 2020 года внесет коррективы в жизни россиян. Эксперт рассказал, к чему готовиться гражданам.С переходом на новые счетчики электричества у жителей частных и многоквартирных домов отпадет необходимость передавать показания в управляющую компанию.При этом должникам новые приборы учеты добавят головной боли. Если гражданин является злостным неплательщиком, то новые счетчики автоматически ограничат подачу электричества в жилище.В новых домах "умные" приборы учета будут устанавливать сразу. Во вторичном жилье замена будет производиться постепенно – по мере выхода из строя старого оборудования.Расходы на содержание новых счетчиков включат в платежку. Опрошенные "Лайф" эксперты предупредили, что цена за электричество может вырасти, но незначительный, ведь тарифы ЖКХ ограничены показателями инфляции. В текущем году она составит 3,8-4,8%, прогнозируют в Центробанке.Житель Воронежской области собрал себе ветрогенератор и запитал от него свой дом, чтобы не платить за государственное электричество— Настоящее Время (@CurrentTimeTv)Ранее "Дни.ру" писали, что россияне в период вынужденной самоизоляции стали экономить на услугах ЖКХ. По данным аналитиков банка "Открытие", в годовом выражении сумма квартплаты за апрель снизилась на 14%. Больше всего упало потребление горячей воды – более чем на треть.Зато газовым оборудованием граждане стали пользоваться чаще – расходы выросли на 10%. Траты на электричество также выросли, но незначительно – около 1%.Такие показатели связаны с желанием граждан сэкономить, считают эксперты. Многие жильцы установили более точные счетчики. Что касается газа и электроэнергии, то повышение трат на них обусловлен ростом тарифов.