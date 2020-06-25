Курс рубля в четверг снижается из-за резкого падения цен на мировом рынке нефти. Доллар подорожал на Московской бирже на 66 копеек до 69,5 рубля, евро – на 23 копейки до 78,1 рублей, согласно данным торгов на 10:23 мск.

Курс рубля в четверг снижается из-за резкого падения цен на мировом рынке нефти. Доллар подорожал на Московской бирже на 66 копеек до 69,5 рубля, евро – на 23 копейки до 78,1 рублей, согласно данным торгов на 10:23 мск.Нефть подешевела более чем на 3 доллара со вторника, когда цены достигли предкризисных максимумов: тогда европейский эталон Brent стоил $43,2 за баррель, а американский WTI — $40,8.Сегодня, по данным на 10:23 мск бочка Brent стоит $39,9, а WTI — $37,6 за баррель. К этому моменту индекс МосБиржи, отражающий рублевую стоимость российских акций, снизился на 1,5%, а индекс РТС, долларовой стоимости акций, — вырос на 0,6%.Рынки испугал прогноз МВФ о восстановлении мировой экономики и ожидания второй волны пандемии. Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил перспективы восстановления стран. Фонд прогнозирует падение мирового ВВП на 4,9 процента в 2020 году, а в апреле ожидалось снижение только на 3 процента.Фонд отдельно подчеркнул, что выросла неясность перспектив. Потери мировой экономики из-за пандемии к началу лета выросли и оказались больше, чем ожидалось в апреле.В итоге на рынке нефти может возобновиться рост излишков, перепроизводство нефти снижает ее стоимость.Ожидается сокращение производства во всех странах, кроме Китая. Крупнейшая экономика мира — ВВП США – снизится на 8 процентов по итогам года. ВВП Китая, вторая по величине экономика мира, вырастет на 1 процент. Экономика еврозоны сократится на 10,2 процента. Крупнейшая экономика Евросоюза – ВВП Германии – снизится по итогам 2020 года на 7,8 процента. Остальные крупные страны ЕС потеряют почти по 13 процентов ВВП.ВВП России снизится на 6,6 процента, а в апреле ожидалось 5,5 процента по итогам года. В 2021 году МВФ ожидает роста мирового ВВП на 5,1 процента, а ВВП России – на 4,1 процента.