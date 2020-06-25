В Подмосковье на фоне смягчения мер, введенных в связи с пандемией коронавируса COVID-19, возобновляют работу торговые центры и предприятия сферы услуг. Об этом говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В Подмосковье на фоне смягчения мер, введенных в связи с пандемией коронавируса COVID-19, возобновляют работу торговые центры и предприятия сферы услуг. Об этом говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева, размещенном на сайте правительства региона.При этом работа в торговых центрах фудкортов и кинотеатров, а также проведение развлекательных мероприятий по-прежнему запрещены.В Подмосковье разрешена деятельность выставочных залов, музеев, зоопарков и этнопарков, но в основном по электронным билетам и с ограничением по максимальному числу посетителей одновременно, сообщает РИА Новости.Очный прием в МФЦ для оказания государственных и муниципальных услуг возобновляется в полном объеме по предварительной записи.Ранее Андрей Воробьев говорил об открытии спортивных объектов с 1 июля и летних лагерей – с 15 июля. Как отметил губернатор, по сути, открывается все, остаются лишь обязательное ношение маски в местах скопления людей и запрет на проведение массовых мероприятий.На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Андрей Соловьев заявил, что снятие ограничений, введенных в области в связи с коронавирусом, связано со стабилизацией эпидемиологической ситуации в регионе.Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова рассказала также, что с 25 июня для жителей региона будут доступны вакцинация и диспансеризация.Также с четверга, 25 июня, в Московской области планируется увеличить мощность тестирования на антитела к коронавирусу нового типа до 30 тысяч тестов в сутки. Ранее в Подмосковье проводилось порядка 10 тысяч исследований ежедневно.