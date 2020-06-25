Турецкая теленовелла получит продолжение. Создатели сериала Основание: Осман обещали поклонникам вторую часть.

Турецкая теленовелла получит продолжение. Создатели сериала "Основание:Осман" обещали поклонникам вторую часть.Накануне, 24 июня, на турецком телеканале ATB состоялсяпоказ финальной серии первого сезона ленты, главную роль в которой исполнилБурак Озчивит. Всего зрители увидели 27 двухчасовых эпизодов.По словам продюсерапроекта Мехмета Боздага, у сериала "Основание: Осман" очень высокие рейтинги. Картинупродлят на второй сезон. Новые эпизоды будут также транслироваться в прайм-тайме на АТВ.Дата премьеры пока не названа. Если следующая часть теленовеллы будет такой же популярной, то и она будетне последней.Информацию в личном инстаграм-аккаунте подтвердилисполнитель роли правителя Османа Бурак Озчивит. Артист опубликовал кадр изтеленовеллы и попрощался со зрителями до второго сезона.25 Июн 2020 в 1:11 PDTПо мнению создателей, успех сериала "Основание: Осман" основан на таланте и харизме Озчивита. У артиста много поклонников не только народине, но и за рубежом.Сериал "Основание: Осман" повествует о молодом правителетурецких земель Османе Первом. Мужчина взял на себя управление территориямипосле смерти отца Эртугрула. Благодаря храбрости, интеллекту и решительности онобеспечит своему народу славу. Теленовелла стала продолжением ленты "Возрождение:Эртугрул".24 Июн 2020 в 11:08 PDT