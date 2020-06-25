Турецкая теленовелла получит продолжение. Создатели сериала Основание:
Осман обещали поклонникам вторую часть.
Турецкая теленовелла получит продолжение. Создатели сериала "Основание:
Осман" обещали поклонникам вторую часть.
Накануне, 24 июня, на турецком телеканале ATB состоялся
показ финальной серии первого сезона ленты, главную роль в которой исполнил
Бурак Озчивит. Всего зрители увидели 27 двухчасовых эпизодов.
По словам продюсера
проекта Мехмета Боздага, у сериала "Основание: Осман" очень высокие рейтинги. Картину
продлят на второй сезон. Новые эпизоды будут также транслироваться в прайм-тайме на АТВ.
Дата премьеры пока не названа. Если следующая часть теленовеллы будет такой же популярной, то и она будет
не последней.
Информацию в личном инстаграм-аккаунте подтвердил
исполнитель роли правителя Османа Бурак Озчивит. Артист опубликовал кадр из
теленовеллы и попрощался со зрителями до второго сезона.
25 Июн 2020 в 1:11 PDT
По мнению создателей, успех сериала "Основание: Осман" основан на таланте и харизме Озчивита. У артиста много поклонников не только на
родине, но и за рубежом.
Сериал "Основание: Осман" повествует о молодом правителе
турецких земель Османе Первом. Мужчина взял на себя управление территориями
после смерти отца Эртугрула. Благодаря храбрости, интеллекту и решительности он
обеспечит своему народу славу. Теленовелла стала продолжением ленты "Возрождение:
Эртугрул".
24 Июн 2020 в 11:08 PDT