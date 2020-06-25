Римский клуб Лацио, скорее всего, выбыл из чемпионской гонки с туринским Ювентусом в итальянской Серии А. Лациале, которые отставали от Старой синьоры на 1 очко, в очередном матче турнира проиграли в гостях Аталанте (2:3), выигрывая по ходу матча 2:0. Теперь отрыв от Юве увеличился до 4-х очков.

Римский клуб "Лацио", скорее всего, выбыл из чемпионской гонки с туринским "Ювентусом" в итальянской Серии "А". Лациале, которые отставали от "Старой синьоры" на 1 очко, в очередном матче турнира проиграли в гостях "Аталанте" (2:3), выигрывая по ходу матча 2:0. Теперь отрыв от "Юве" увеличился до 4-х очков.Конкуренты Турина в этом туре дружно притормозили. Как уже сообщали 33Live.RuRu, миланский "Интер" на 89-й минуте упустил домашнюю победу в матче против "Сассуоло" (3:3), а вслед за "нерадзурри" оступился и "Лацио".При этом римляне вели 2:0 в гостях у "Аталанты" уже к 11-й минуте после автогола де Рона и отличного удара в исполнении Милинковича-Савича. Но гости, видимо, слишком вдохновились этим успехом, а хозяева терпели, шли вперед и в итоге забили три гола – отличились Госенс, Малиновский и Паломино. Победный мяч в ворота "Лацио" был забит на 80-й минуте.