25.06.2020

2020-06-25 13:00:05

Сезон фонтанов во Владимире начнется на этой неделе

Региональное Управление Роспотребнадзора дало разрешение на запуск городских фонтанов, сообщает пресс-служба мэрии. 27 июня включат сначала фонтаны в Патриаршем саду и на Театральной площади. Всего в городе насчитывается 11 водных сооружений. Сезон фонтанов во Владимире, как правило, начинается в мае и длиться до конца сентября. В этом году из-за коронавирусных мер Владимир лишился водных украшений, хотя фактически к запуску было все готово еще месяц назад.

Всего на балансе и обслуживании муниципального предприятия «Владимирводоканал» находятся 11 больших и малых городских фонтанов:

- фонтан в сквере «Липки»,

- фонтан в Молодежном сквере,

- фонтан у д. №1 по ул. Луначарского,

- фонтан у д. №95 по ул. Горького (офис «Владимирводоканала»),

- фонтан на спуске к стадиону «Торпедо»,

- фонтан уд. №4 по ул. Никитской,

- фонтан на площади у Дома культуры молодёжи,

- фонтан на Вокзальном спуске,

- фонтан у д. №15 по ул. Октябрьской (мкр. Оргтруд)

- фонтан в Центральном городском парке культуры и отдыха,

- фонтан в Патриарших садах