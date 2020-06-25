Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд и ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец рассказали, какая погода ждет россиян в конце первого летнего месяца. ..

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд и ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказали, какая погода ждет россиян в конце первого летнего месяца. По словам специалистов, в большинстве регионов страны температура воздуха будет в пределах климатической нормы.Так, в Москве в последние дни июня будет от 25 до 30 градусов тепла. А на юге России и на большей части Сибири среднесуточная температура составит 20 градусов. При этом осадков будет немного – чуть меньше нормы.