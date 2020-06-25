Полицейский подробно ответил на все вопросы и призвал аудиторию ценить и сохранять свое здоровье...

Сотрудник УНК ГУ МВД России по г. Москве провел онлайн-лекцию со студентами первого курса Российского государственного аграрного университета – Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева.Встреча состоялась в режиме прямой трансляции при помощи web-технологий. Сотрудник 1 отделения Отдела межведомственного взаимодействия с органами государственной власти и в сфере профилактики УНК ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Дмитрий Гуляев провел профилактическое мероприятие со студентами. Он рассказал о моментах наступления уголовной ответственности, разъяснил такие понятия как «незаконный сбыт», «незаконное хранение без цели сбыта», и «незаконная перевозка». Особое внимание полицейский уделил административной ответственности, рассказав, какое наказание предусмотрено за потребление наркотических средств и психотропных веществ.В конце мероприятия молодые люди задали полицейскому интересующие их вопросы о том, как себя вести, чтобы не нарушать закон, как помочь другу, если выявлен факт употребления наркотиков, куда можно обратиться за помощью. Дмитрий Гуляев подробно ответил на все вопросы и призвал аудиторию ценить и сохранять свое здоровье, придерживаться здорового образа жизни, духовно и творчески развиваться.УНК ГУ МВД России по г. Москве