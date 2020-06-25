Представители СМИ узнали о предстоящем обращении Владимира Путина к народу. Новое выступление президента, вероятно, будет связано с голосованием по поправкам в Конституцию.

Представители СМИ узнали о предстоящем обращении Владимира Путина к народу. Новое выступление президента, вероятно, будет связано с голосованием по поправкам в Конституцию.Близкие к Кремлю источники сообщили журналистам РБК о новом обращении Владимира Путина. Скорее всего, президент выступит в понедельник, 29 июня. Примечательно, что пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пока никак не прокомментировал эту новость во время беседы с изданием.Предполагается, что Путин объяснит, насколько необходимы для государства поправки в Конституцию. Как отметил источник, президент даст им свою интерпретацию. Также ожидается, что Владимир Владимирович призовет принять участие в плебисците тех россиян, которые еще этого не сделали.Голосование по поправкам в Конституцию уже началось. Последний день плебисцита – 1 июня. Стоит отметить, что в первый день, 25 июня, на избирательный участок прибыл зампредседатель Совбеза, экс-президент России Дмитрий Медведев. А вот Дмитрий Песков проголосовал онлайн, во время поездки на работу.23 Июн 2020 в 7:47 PDTНапомним, последнее обращение Владимира Путина состоялось 23 июня. Тогда президент России заявил, что с 1 января 2021 года ставка НДФЛ для богатых россиян .