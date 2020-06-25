Видеосервис START и канал Супер начали съемки следующей части комедийного проекта Гранд. В четвертом сезоне к звездному составу теленовеллы присоединятся новые актеры.

Видеосервис START и канал "Супер" начали съемки следующей части комедийногопроекта "Гранд". В четвертом сезоне к звездному составу теленовеллыприсоединятся новые актеры.В новых эпизодах ситкома появится артист Вячеслав Чепурченко.Он знаком зрителям по комедии "Жуки", сериалу "Молодая Гвардия", а также ленте "Легенда№17".Чепурченко уже побывал на съемочной площадке теленовеллы "Гранд".Декорации, используемые для съемок, поразили артиста реалистичностью ифункциональностью.По словам Вячеслава, в четвертом сезоне сериала "Гранд" унего экранного времени совсем немного, однако роль достаточно сложная. Своего героязнаменитость охарактеризовала как "вкусного".Артист надеется, что история его персонажа будет иметь продолжение. Быть частью сериала "Гранд" звезде понравилось,ведь работать с профессионалами всегда приятно.В четвертом сезоне ситкома появится и актер Александр Демидов,которого многие зрители знают по сериалу "Фитнес". Ему досталась рольочередного претендента на сердце главной героини Ксении. По сюжету персонажАлександра – деревенский парень, ферма которого расположена рядом с отелем.25 Июн 2020 в 4:09 PDTПо словам исполнительницы роли Ксении, четвертыйсезон будет более чувственным. Героиня Милы Сивацкой вновь попадет в любовныйтреугольник, хотя времени крутить романы у нее совсем не будет.