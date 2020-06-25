С 29 июня на телеканале Россия 1 начнется показ многосерийной картины Березка. Сериал повествует о легендарном танцевальном ансамбле.

С 29 июня на телеканале "Россия 1" начнется показмногосерийной картины "Березка". Сериал повествует о легендарном танцевальномансамбле.События ленты разворачиваются в середине 80-х. Картина рассказывает о судьбе трехдевушек – Вари, Лены и Эдиты. Героини очень разные, их объединяет только одно –они танцовщицы коллектива "Березка".Главные роли в картине исполнили Любовь Константинова, ОльгаБобкова, Алена Коломина. Худрука ансамбля "Березка" Надежду Светлову сыгралаизвестная актриса Лидия Вележева. Народная артистка Нина Усатова в сериалепоявляется как костюмер коллектива Лариса.По сюжету сериала "Березка" Надежде Светловой придетсяпротивостоять бюрократической машине в лице чиновника Минкульта Миронова. Рольслуги народа досталась актеру Марку Богатыреву. Поддерживает худрука танцевального коллектива в непростом делеблизкий друг Анатолий, его сыграл Алексей Серебряков. Актер Михаил Ефремов в картине исполнил роль Геннадия Манькова, директораансамбля.Добавим, ансамбль выдающегося советского хореографа НадеждыНадеждиной существует уже 70 лет. Коллектив знаменит не только в нашей стране,но и за рубежом. "Березка" не переставала существовать даже в самые трудные длястраны времена. Во время холодной войны ансамбль продолжал гастролировать по мируи в лучшем свете представлять нашу культуру. Даже в лихие 90-е, оставшись безкрыши над головой, "Березка" не сломалась и продолжила радовать поклонников.