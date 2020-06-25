Французский футболист Жереми Матье завершит карьеру. Травма колена не позволит 26-летнему защитнику лиссабонского Спортинга продолжить выступления.

Французский футболист Жереми Матье завершит карьеру. Травма колена не позволит 26-летнему защитнику лиссабонского "Спортинга" продолжить выступления.На одной из тренировок "Спортинга" Жереми Матье повредил связки колена. В текущем сезоне он на поле точно не появится. Более того, Жереми, скорее всего, будет вынужден завершить карьеру.Жереми Матье известен по выступлениям за "Тулузу", "Сошо", "Валенсию" и "Барселону". С 2017 года француз выступает за португальский "Спортинг". На счету защитника 5 матчей в составе сборной Франции.