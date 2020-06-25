Наставник футбольного Урала Дмитрий Парфенов подвел итоги четвертьфинала Кубка России, в котором его подопечные выиграли у ярославского Шинника (2:0). Тренер уральцев не видит проблемы в том, что его клубу предстоит проводить концовку сезона на двух фронтах.

Наставник футбольного "Урала" Дмитрий Парфенов подвел итоги четвертьфинала Кубка России, в котором его подопечные выиграли у ярославского "Шинника" (2:0). Тренер уральцев не видит проблемы в том, что его клубу предстоит проводить концовку сезона "на двух фронтах"."В таком плотном графике, думаю, ребята переключатся, и проблем не будет, — цитирует Парфенова официальный сайт "Урала". – И матч для нас будет очень важен, как и для "Тамбова". Все видят таблицу. Поэтому у всех есть понимание нынешнего положения, голову никто не отключает"."В кубковых матчах главный итог – это победа. Благодарю ребят. Они молодцы, выполняли то, что мы просили. Были моменты, которые нужно поправлять. Но это связано с нервозностью, потому что было давление и давно не выигрывали. Идем дальше. У нас уже в воскресенье важная игра в чемпионате", — сказал тренер "Урала".За клуб из Екатеринбурга сыграл основной голкипер Годзюр, но Парфенов сказал, что не следит за тем, что в Кубке часто играют резервные голкиперы: "У нас нет резервных и основных игроков. У нас есть стартовый состав и обойма игроков, которые находятся в заявке. Все игроки для нас важны. Сегодняшний матч это показал". В 1/2 финала Кубка России "Урал" сыграет с "Химками".