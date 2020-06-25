Голосуем безопасно. Стартовали досрочные дни для голосования по поправкам в Конституцию. В период коронавирусной инфекции безопасность граждан обеспечивают особенно строго. Маргарита

Голосуем безопасно. Стартовали досрочные дни для голосования по поправкам в Конституцию. В период коронавирусной инфекции безопасность граждан обеспечивают особенно строго. Маргарита Махрова, корреспондент 6 канала: С 25 июня во Владимире заработал 141 избирательный участок. На каждом обеспечиваются беспрецедентные меры безопасности. Как вы видите, даже ещё до того, как человек попадает в помещение уже можно понять,