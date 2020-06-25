В двух районах Иркутской области введен режим ЧС муниципального уровня. Причиной стали крупные пожары. Огонь охватил в общей сложности 600 гектаров тайги. При этом отмечается, что возгорания находятся в зоне авиационного тушения.

В двух районах Прибайкалья — Жигаловском и Усть-Кутском — введен режим ЧС муниципального уровня. Причиной стали крупные пожары. Огонь охватил в общей сложности 600 гектаров тайги. При этом отмечается, что возгорания находятся в зоне авиационного тушения. Об этом сообщила ГТРК "Иркутск", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".Лесные пожары были зафиксированы 21 июня, однако из-за шквалистого ветра их площадь начала разрастаться. В настоящий момент в пострадавшие районы привлекли дополнительные силы. В ликвидации очагов принимают участие и арендаторы лесов.Как заявил руководитель регионального Минлескома, пожары должны быть локализованы уже через 2-3 дня. Сотрудники Рослесхоза в Жигаловском районе будут взрывать и прокладывать заградительные минерализованные полосы. В Усть-Кутском районе увеличили группировку до 60 человек, среди которых - десантники Авиалесоохраны и сотрудники регионального лесхоза."Авиация пока не задействована, для этого нет оснований. Мы доставили технику для ликвидации пожара в Усть-Кут. В Жигалово такая возможность отсутствует. Так сейчас находятся 54 пожарных-десантника, они прокладывают просеку. Если возгорание не удастся устранить к пятнице, мы планируем привлечь резервные силы Рослесхоза", — рассказал глава Министерства лесного комплекса Иркутской области Дмитрий Петренёв.