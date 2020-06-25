Фигурант был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции в апреле текущего года.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя города Гусь-Хрустальный. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).Местный житель был задержан в начале апреля текущего года сотрудниками патрульно-постовой службы полиции на одной из улиц города Гусь-Хрустальный. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили у фигуранта полимерный пакет с веществом сыпучей консистенции.Обнаруженное вещество было изъято и направлено на исследование. Результатами экспертизы подтверждено, что в пакете находилось наркотическое средство синтетического происхождения массой 6,72 грамма.Полицейские установили, что обвиняемый приобрел запрещенное вещество через тайник-закладку, организованную на территории Гусь-Хрустального района для личного потребления.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.Санкциями ч. 2 ст. 228 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.