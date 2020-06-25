Участницу парада Победы Ксению Кальчинскую наградили в Калининграде. Адмирал Александр Носатов подарил девушке грамоту, памятную медаль и букет цветов.
Напомним, 24 июня во время шествия ..
Участницу парада Победы Ксению Кальчинскую наградили в Калининграде. Адмирал Александр Носатов подарил девушке грамоту, памятную медаль и букет цветов.
Напомним, 24 июня во время шествия Кальчинская потеряла туфлю. Девушка не растерялась и продолжила маршировать. Позднее обувь подобрал один из военнослужащих.
Представитель флота Роман Мартов рассказал, что
Ксения Кальчинская является фельдшером командного пункта Балтфлота. Он добавил, что это был ее третий парад Победы.