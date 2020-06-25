Жителя Кемерова возмутили конские фекалии, которые уже сутки лежат на одной из центральных улиц города. По мнению гражданина, они остались после торжеств в честь парада Победы, который ..

Жителя Кемерова возмутили конские фекалии, которые уже сутки лежат на одной из центральных улиц города. По мнению гражданина, они остались после торжеств в честь парада Победы, который прошел накануне.Мужчина подчеркнул, что рядом с фекалиями находится кафе, где едят люди. Он также предположил, что они остались лежать на тротуаре после проезда конной полиции.