Крупная автокатастрофа по дороге на Юрьев-Польский. В районе деревни Масленка столкнулись сразу четыре машины. По информации дорожной полиции, спровоцировал аварию водитель большегруза

Крупная автокатастрофа по дороге на Юрьев-Польский. В районе деревни Масленка столкнулись сразу четыре машины. По информации дорожной полиции, спровоцировал аварию водитель большегруза Ивеко. Многотонная машина вылетела на встречку и протаранила грузовую ГАЗель под управлением 56-летнего мужчины. Затем Ивеко протаранил легковую ВАЗ-десятку и ГАЗель-эвакуатор. Эти автомобили стояли на обочине. В результате аварии ГАЗель, которую большегруз протаранил