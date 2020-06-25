С 25 июня снимаются ограничения на работу торговых центров, музеев и выставок, передает сайт . Однако расположенные в ТЦ ресторанные дворики и кинотеатры пока работать не будут. Кроме того, ..

С 25 июня снимаются ограничения на работу торговых центров, музеев и выставок, передает сайт "". Однако расположенные в ТЦ ресторанные дворики и кинотеатры пока работать не будут.Кроме того, с четверга смогут открыть двери крупные салоны красоты и СПА-процедур. Ранее работать было разрешено лишь небольшим заведением, чьи помещения не превышали в площади 400 квадратных метров.