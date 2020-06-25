В Московской области будут судить двух братьев 26 и 25 лет, которые весной прошлого года избили до смерти 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Они также забрали его имущество и ..

В Московской области будут судить двух братьев 26 и 25 лет, которые весной прошлого года избили до смерти 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Они также забрали его имущество и ценности, в том числе – ордена и медали.Злоумышленники выбили дверь квартиры пенсионера и напали на него. Ему наносили удары руками и ногами по всему телу, а затем ограбили. Сумма ущерба составила свыше полутора миллионов рублей.Пожилого мужчину госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Несмотря на усилия врачей, через несколько дней он скончался.