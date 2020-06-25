Прискорбно для мотоциклиста и его пассажира завершился заезд по обочине в окрестностях подмосковного Фрязина. Момент фатального столкновения попал в объектив регистратора.

Прискорбно для мотоциклиста и его пассажира завершился заезд по обочине в окрестностях подмосковного Фрязина. Момент фатального столкновения попал в объектив регистратора.Авария произошла вечером 24 июня на Шоссейной улице в деревне Новофрязино. На кадрах видно, что двигавшийся по обочине на высокой скорости байкер не притормозил на перекрестке и врезался в поворачивавшую "Волгу". Мотоцикл после столкновения перевернулся и влетел в припаркованную легковушку.По свидетельствам очевидцев, байкер и его попутчик скончались от полученных травм. Предположительно, они были братьями.В сообществе "МотоМосква.ДТП" нашелся хозяин разбитой Yamaha, по его словам, мотоцикл был угнан несколько дней назад в Астрахани.