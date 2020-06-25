Сотрудники полиции призывают граждан вести здоровый образ жизни...

Сотрудники полиции УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве призывают граждан вести здоровый образ жизни и отказаться от потребления наркотических средств и психотропных веществ.Далеко не каждый человек сможет ответить на правильно на вопрос: что такое здоровый образ жизни. На самом деле все просто - это рациональное питание, физическая нагрузка, соблюдение гигиенических правил и отсутствие вредных привычек. Как не впустить в свою жизнь ненужное, как отказаться от зла? Наркотики не бывают «на какое-то время». Если «ДА», то на всю жизнь, короткую и неполноценную. Если «НЕТ», то со временем станет понятно, что отказавшись, человек сделал правильный выбор. Если вам пытаются предложить наркотики, не вступайте в переговоры с этими людьми. Спорить с ними и читать лекции о вреде наркотиков уже бесполезно. Они выбрали свой путь. А в ваших силах противостоять этому соблазну. Если наркотик предложил друг, то это уже не друг. Если наркотик предлагают в компании, то нужно сменить компанию.10 причин отказа от наркотиков:1. Наркотики не дают человеку мыслить самостоятельно.2. Наркотики толкают людей на кражи и насилие.3. Наркотики дают фальшивое представление о счастье.4. Наркотики приводят к несчастным случаям.5. Наркотики разрушают семьи.6. Наркотики уничтожают дружбу.7. Наркотики приводят к уродству будущих детей.8. Наркотики являются источником заболеваний.9. Наркотики являются препятствием духовного развития.10. Наркотики делают человека слабым и безвольным.Если вам стали известны факты продажи, места употребления и распространения наркотических веществ, просим незамедлительно сообщать об этом в Дежурную часть Управления внутренних дел по Южному административному округу г. Москвы по телефону: 8 (495) 320-55-16.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22