По версии следствия мужчина похитил мобильный телефон у клиента автосервиса.

Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя областного центра. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража).Ранее в дежурную часть отдела полиции №1 обратился мужчина, сообщивший, что у него был похищен сотовый телефон. Сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила 25 000 рублей.Сотрудникам полиции мужчина пояснил, что обнаружил пропажу после того, как посещал один их городских автосервисов. Работники сервиса утверждали, что телефон в помещении на находили.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к хищению 34-летнего автослесаря, который, обнаружив оставленный на столе чужой телефон, решил не возвращать его законному владельцу, а оставил себе.В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.Сотрудники полиции напоминают, что при находке вещей гражданам необходимо задуматься о правомерности дальнейших действий: факт оставления вещи себе может быть квалифицирован как уголовно-наказуемое деяние в случае, если имелась возможность найти законного собственника.В соответствии со ст. 227 Гражданского кодекса РФ, нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу. Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения или средства транспорта. Если лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи, или место его пребывания неизвестны, нашедший вещь обязан заявить о находке в полицию или в орган местного самоуправления. При этом нашедший вещь вправе хранить ее у себя либо сдать на хранение в полицию, орган местного самоуправления или указанному ими лицу.Несоблюдение лицом, нашедшим вещь и завладевшим ею, обязанностей по обнаружению собственника или иного владельца вещи, а также по возврату вещи таким лицам может свидетельствовать о намерении нашедшего незаконно присвоить вещь.Такого рода деяния могут подпадать под признаки состава преступления, предусмотренного главой 21 Уголовного кодекса Российской Федерации «Преступления против собственности», а в частности - частями 1 и 2 статьи 158 УК РФ «Кража», срок максимального наказания которой предусмотрен до 5 лет лишения свободы.