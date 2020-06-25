В США федеральное большое жюри вынесло против Джулиана Асанжа второе обвинительное заключение. Основателя WikiLeaks обвиняют в связях с хакерами из группировки Anonymous и его участии в одном из крупнейших хищений секретных данных в истории США.

В США федеральное большое жюри вынесло против Джулиана Ассанжа второе обвинительное заключение. Основателя WikiLeaks обвиняют в связях с хакерами из группировки Anonymous и его участии в одном из крупнейших хищений секретных данных в истории США.При этом в заключении жюри нет новых преступных эпизодов в дополнении к тем 18 статьям, по которым Ассанж обвиняется согласно судебному заключению от 2019 года. Новый документ лишь "расширяет масштаб сговора" вокруг краж информации, в которых Ассанжа обвинили ранее, передает РИА Новости.Электронные письма, полученные хакерами Anonymous и взломщиком, связанным с LilzSec в результате атаки на разведывательную консалтинговую компанию, были опубликованы на сайте WikiLeaks, указывают в федеральном большом жюри США.