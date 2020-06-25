В Роспотребе дали добро

Региональное Управление Роспотребнадзора дало добро на запуск городских фонтанов во Владимире. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.Городская администрация планирует включить их в ближайшие выходные, 27 июня. В первую очередь вода вновь забьёт из фонтанов на Театральной площади, на спуске к вокзалу, у ДК молодёжи, в Патриаршем саду и в Центральном парке Владимира.По графику их должны были включить ещё 1 мая, однако из-за эпидемиологической ситуации решили отложить это до начала лета.