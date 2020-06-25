Яндекс и Сбербанк прекращают развитие совместных предприятий. А база данных миллионов пользователей Telegram попала в Даркнет. Подробности – в программе Вести.net.

"Яндекс" и Сбербанк прекращают развитие совместных предприятий. Поисковая кампания выкупит долю банка, 45% в "Яндекс.Маркете" за 42 млрд рублей, а банк в свою очередь выкупит долю Яндекса, 25% в платежной системе "Яндекс.Деньги" за 2,4 млрд рублей.Сбербанк начал развивать совместные предприятия с "Яндексом" в 2012 году с приобретения платежной системы "Яндекс.Деньги", потом появилось совместное предприятие на базе "Яндекс.Маркета", а прошлым летом стало известно о конфликте Сбербанка и "Яндекса", который в итоге закончился прекращением партнерства. И на какой бы волне не расстались компании, но в лице Сбербанка теперь "Яндекс" получил сильного и вряд ли благодушно настроенного конкурента практически во всех сегментах интернет-рынка. Это благодаря в том числе сложной по структуре совместной работе с другим конкурентом "Яндекса" — Mail.Ru Group. Этот тандем конкурирует с поисковой компанией сразу на нескольких технологических рынках — это e-commerce сервисы с развитой логистикой в регионах, доставка еды, "умные" колонки, голосовые ассистенты, онлайн-такси, каршеринг, онлайн-видео и менее заметные, включая облачные услуги, распознавания образов и речи, и даже создание беспилотников."Яндекс" также рассказал о последствиях коронавируса для своего бизнеса, в частности о снижении рекламной прибыли, увеличение прибыли от медиа сервисов и доставки еды. Но в целом во втором квартале ожидает чистый убыток в размере 4,5 млрд рублей и допускается снижение выручки.База данных миллионов пользователей Telegram попала в Даркнет. В файле размером в 900 МБ содержатся уникальные идентификаторы пользователей и телефонные номера. Редакция техноблога "Кот Дурова" проверила файл и нашла в нем номера даже своих сотрудников. Сколько именно пользователей оказалось в базе пока неизвестно, но на скриншотах видно, что она содержит более 40 млн записей. В Telegram журналистам подтвердили акт существования базы и пояснили, что такая информация собирается через встроенную функцию импорта контактов еще при регистрации. Это возможно в любом мессенджере, который разрешает пользователям общаться с контактами из своей телефонной книги. В Telegram также подчеркнули, что больше половины слитых контактов неактуальны, так как более 84% данных собраны до середины 2019 года. По данным представительства мессенджера — 70% аккаунтов в базе — это пользователи из Ирана, еще 30% — из России.