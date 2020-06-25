25.06.2020

2020-06-25 12:25:04

Владимирцы были участниками легендарного парада Победы 1945 года

Накануне на Красной площади прошёл долгожданный Парад Победы. Как и 75 лет назад, он начался в 10 часов утра. То легендарное шествие стало настоящим триумфом народа-победителя. Победным маршем по Красной площади прошли и наши земляки. Каким они запомнили 24 июня 1945 года?

Михаил Петрович Волосников принять участие в Великой Отечественной не успел - призвали в армию весной 45-го. Но очень хорошо помнит первый Парад Победы в Москве - он в нем участвовал.

После слов "Парад, смирно!" по главной площади страны прокатился гул аплодисментов - так начинался Парад Победы в 45-ом году. 10 часов утра, 24 июня - этот день прославлял советского солдата-победителя, отстоявшего свободу своей Родины. С конца мая проходила усиленная подготовка к параду, несколько недель длились репетиции. Были сформированы и подготовлены полки от каждого действующего в конце войны фронта. Из Берлина привезли то самое Красное знамя, водруженное над Рейхстагом. Знаменосцем был и наш земляк, Герой Советского Союза - Павел Семенович Маштаков.

Павел Маштаков, ветеран Великой Отечественной войны: «Всю войну народ твердил: "Разобьем фашистскую гадину в ее собственной берлоге! Водрузим знамя Победы над Рейхстагом!" И это все твердил весь народ, всю войну. И вдруг вот мне пришлось это знамя Победы в руках подержать. Когда сказали, что поедешь принимать знамя Победы, конечно, кровь заволновалась».

Встречал знамя Победы и Евгений Анатольевич Зенькович. Троекратное "Ура!" разнеслось над Красной площадью - было положено начало торжественному маршу. Принимал парад маршал Георгий Жуков, командовал - маршал Константин Рокоссовский. Под проливным дождем маршировали 40 тысяч человек. По воспоминаниям Евгения Анатольевича Зеньковича, на Параде Победы он был совсем не в парадной форме, как большинство участников - шел в комбинезоне. Обмундирование дали позже.

Евгений Зинкович, ветеран Великой Отечественной войны: «Шёл дождь, демонстрацию гражданских отменили, а мы шли, стояли. Дождь, дождь, дождь лил, все время. Но мы же все-таки солдаты».

Павел Маштаков и Евгений Зенькович - навсегда - в бессмертном строю. Тем ценнее воспоминания тех, кто дожил до 75-го дня Победы. Николай Андреевич Ушаков недавно отметил 95-летие. Молодой танкист Микола с Украины - так он расписался на Рейхстаге - тоже принимал участие в торжественном марше.

Люди ликовали на трибунах, особенно дети - их было больше, чем взрослых. Под барабанный бой к подножию мавзолея летели знамена разгромленных армий вермахта, среди них - личный штандарт Гитлера.

Николай Ушаков, ветеран Великой Отечественной войны: «Когда кончилась война, меня вызвали в дивизию, из дивизии в армию. И отправляли на Парад Победы, кто имел Орден. У меня было три за Отвагу, за боевые заслуги За взятие Кёнигсберга, За взятие Берлина».

Праздник продолжился уже вечером, когда закончился дождь. На всех площадях страны играли оркестры. И как ровно 75 лет назад снова прогремел салют - в честь долгожданного Дня Победы.

Мария Городская. «Вести-Владимир»